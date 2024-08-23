Алсу составила иск о разделе имущества на 100 страниц и 10 млрд рублей

Певица Алсу не передумала разводиться с предпринимателем Яном Абрамовым, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна личной жизнью жить. Насколько мы понимаем, несмотря на все просьбы ее супруга сохранить брак, Алсу этого делать не собирается", – рассказал юридический представитель бизнесмена Александр Добровинский.

Представитель Абрамова также добавил, что бизнесмен сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак.

Как сообщают некоторые СМИ, Алсу уже подала в суд новое заявление о разделе имущества. Иск певицы дополнен списком требований на 100 страниц на общую сумму более 10 миллиардов рублей. В перечень вошли квартиры, загородные дома, автомобили, паркинги, акции различных компаний, доли в фирмах и банковские счета.

Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, за это время у них родилось трое детей. Старшая наследница Сафина в этом году поступает в медицинский вуз, младшая Микелла пошла по стопам мамы и занимается музыкой. Также у супругов есть семилетний сын Рафаэль.