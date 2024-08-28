"Начинается новая глава" – певица Алсу о своём новом статусе
Сегодня, 03:30
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Сегодня, 03:30Сегодня, 03:30
135Фото: Instagram / alsou_a
Российская певица Алсу официально развелась с предпринимателем Яном Абрамовым, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал Mash, развод одобрили в столичном мировом суде.
После появившейся в СМИ новости о состоявшемся разводе Алсу в своём Instagram-аккаунте опубликовала пост следующего содержания: "Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава".
По данным СМИ, ранее Алсу подала в суд заявление о разделе совместно нажитого имущества – это квартиры, загородные дома, автомобили, паркинги, акции различных компаний, доли в фирмах и банковские счета.
В браке у Алсу и Абрамова родились трое детей — две дочери и сын.
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