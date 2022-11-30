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  • Alstom для своего проекта в Казахстане подготовит более 1000 местных специалистов
пресс-служба президента РК Сегодня, 01:39
90
Сегодня, 01:39
90
Фото: пресс-служба президента РК

Alstom для своего проекта в Казахстане подготовит более 1000 местных специалистов

В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom Анри Пупар-Лафаржа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании. 

Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.  

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1000 местных специалистов.

Подписано соглашение между правительством РК и Alstom по вопросам реализации проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

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#инвестиции #железная дорога #Токаев #Франция
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:39
90
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