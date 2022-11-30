Alstom для своего проекта в Казахстане подготовит более 1000 местных специалистов

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom Анри Пупар-Лафаржа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании.

Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1000 местных специалистов.

Подписано соглашение между правительством РК и Alstom по вопросам реализации проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.