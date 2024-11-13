С марта 2009-го по март 2010 года – замакима посёлка Шортанды. С марта по июнь 2010 года – аким посёлка.

После был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района.

С июля 2014 года по апрель 2019 года – заместитель акима Шортандинского района.

С апреля 2019 года по октябрь 2021 года – аким Аккольского района.

Назначен акимом города Степногорска 2 октября 2021 года.