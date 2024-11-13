Алпысбай Каиржанов освобождён от должности акима Степногорска
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Степногорск остался без акима. От должности освобождён градоначальник Алпысбай Каиржанов, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября на основании поданного заявления аким Степногорска Алпысбай Каиржанов освобождён от занимаемой должности", - сообщили в администрации региона.
Каиржанов родился в 1983 году в посёлке Шортанды. В 2008 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности "Организация перевозок и управление".
С марта 2009-го по март 2010 года – замакима посёлка Шортанды. С марта по июнь 2010 года – аким посёлка.
После был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района.
С июля 2014 года по апрель 2019 года – заместитель акима Шортандинского района.
С апреля 2019 года по октябрь 2021 года – аким Аккольского района.
Назначен акимом города Степногорска 2 октября 2021 года.
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