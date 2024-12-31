В Алматы предновогодние дни наполнены чудесами, особенно для маленьких пациентов 2-й детской клинической больницы. Альпинисты из военно-патриотического клуба "Киров" переоделись в костюмы Дедов Морозов и спустились с крыши прямо в окна палат, чтобы подарить детям праздник, передаёт BaigeNews.kz.

Идея поздравлять ребят таким необычным образом зародилась ещё в 2017 году, и с тех пор мероприятие проводится ежегодно под руководством военрука Бахытжана Перимбетова и при поддержке департамента по делам обороны Алматы.

В этот раз зимний волшебник оказался не таким уж и взрослым — роль Деда Мороза исполнил ученик 9 класса 110-й школы-гимназии Пархат Зиинкал. Вместе со своим взводом он уже не первый год увлекается альпинизмом, покоряя вершины высотой до 4 000 метров.

Появление Деда Мороза через окно вызвало восторг и у детей, и у взрослых. Ребята из военно-патриотического клуба с удовольствием вручали подарки, а детишки радовали их стихами и песнями.