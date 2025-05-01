В Астане спасатели МЧС провели настоящую операцию с элементами экстрима: с помощью альпинистского снаряжения они спустились по фасаду многоэтажки, чтобы вызволить из квартиры маленького ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в районе Сарыарка, в одном из домов по улице М.Ауэзова. Ребенок 2019 года рождения остался дома один и не мог открыть дверь. Родители вызвали службу спасения.

"Чтобы попасть внутрь, бойцам МЧС пришлось прибегнуть к альпинистской технике: они спустились из окна пятого этажа на второй, где находилась квартира малыша. Всё прошло благополучно — ребенка передали родным, он не пострадал", — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают: не оставляйте маленьких детей без присмотра. Даже несколько минут могут обернуться серьёзной опасностью.