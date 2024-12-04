Альпинист насмерть разбился в Алматы
Проводится расследование по данному факту.
Сегодня, 12:27
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Сегодня, 12:27Сегодня, 12:27
100Фото: deilo.ru
В Алматы при проведении работ на 16-этажном доме по улице Толе би сорвался альпинист, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина упал с высоты 12-го этажа и упал на балкон квартиры на втором этаже. От полученных травм альпинист скончался на месте происшествия.
"По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть 27-летнего мужчины, отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
В данное время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор виновному в смерти альпинистов в Астане.
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