Альпинист насмерть разбился в Алматы

В Алматы при проведении работ на 16-этажном доме по улице Толе би сорвался альпинист, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина упал с высоты 12-го этажа и упал на балкон квартиры на втором этаже. От полученных травм альпинист скончался на месте происшествия.

"По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть 27-летнего мужчины, отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В данное время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор виновному в смерти альпинистов в Астане.