Алмазбеку Атамбаеву отказали в лечении в Москве

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Служба исполнения наказаний отказала бывшему президенту Алмазбеку Атамбаева в поездке в Москву на лечение. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24kg.

По его словам, в ответе СИН указано, что Алмазбек Атамбаев сейчас получает лечение в колонии.

Атамбаеву, по информации адвоката, делают укрепляющие капельницы для того, чтобы он мог передвигаться по камере.

"Эти лекарства не могут вылечить Алмазбека Атамбаева, они используются лишь для того, чтобы не дать его плохому состоянию перерасти в критическое. Но и это никто не гарантирует. Возмутительна в ответе СИН и ссылка на то, что Атамбаев сам отказался от лечения в Национальном центре кардиологии и терапии. Алмазбек Атамбаев недавно лечился там, но по объективным причинам в этом медучреждении не могут устранить причину болей в спине и пищеводе", - пояснил Замир Жоошев.

Алмазбек Атамбаев находится в ИК № 27. Он отбывает наказание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В июне 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бишкекский горсуд оставил это решение в силе. Верховный суд отменил вердикты предыдущих инстанций, направив дело на новое рассмотрение.

Ранее стало известно, что Алмазбека Атамбаева оправдали по двум уголовным делам: его обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы.