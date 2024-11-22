Алматы завалило снегом: на очистку улиц вышло более тысячи дорожников
Граждан просят быть осторожными на дорогах.
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Мокрый снег с дождем выпал в Алматы. Снегопад начался рано утром в горных и предгорных районах (около 05:00). К 09:00 в городе выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке – 0,5 см снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
Задействовано 565 единиц спецтехники и 1 069 дорожных рабочих. 32 мобильные бригады готовы к предотвращению засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений.
"В верхних районах города (Медеу, Шымбулак, Бутаковка, ВОАД и др.) дороги обрабатываются жидкими противогололедными реагентами (85 куб. м. раствора) и песко-соляной смесью (55 тонн)", - проинформировали городские власти.
По прогнозу "Казгидромета", днем ожидается +2…+4°С.
Жителей и гостей Алматы просят быть осторожными на дорогах.
Ранее сообщалось, какая зима ожидает казахстанцев.
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