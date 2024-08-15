Алматы впервые примет Кубок Азии по стендовой стрельбе

Кубок Азии по стендовой стрельбе впервые проведут в Алматы. Соревнования состоятся с 20 по 30 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире примут участие около 500 стрелков из 40 стран.

Соревнования пройдут на территории стрелкового клуба имени Александра Асанова.