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Алматы впервые примет Кубок Азии по стендовой стрельбе

Вчера, 15:09
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olympic.kz Вчера, 15:09
Вчера, 15:09
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Фото: olympic.kz

Кубок Азии по стендовой стрельбе впервые проведут в Алматы. Соревнования состоятся с 20 по 30 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире примут участие около 500 стрелков из 40 стран.

Соревнования пройдут на территории стрелкового клуба имени Александра Асанова.

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