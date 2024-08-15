Алматы впервые примет Кубок Азии по стендовой стрельбе
Вчера, 15:09
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Вчера, 15:09Вчера, 15:09
304Фото: olympic.kz
Кубок Азии по стендовой стрельбе впервые проведут в Алматы. Соревнования состоятся с 20 по 30 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В турнире примут участие около 500 стрелков из 40 стран.
Соревнования пройдут на территории стрелкового клуба имени Александра Асанова.
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