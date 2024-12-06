Алматы возвращает статус города-сада
До 2030 года будет высажено свыше 1,3 млн деревьев.
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В рамках исполнения поручения Главы государства по возрождению Алматы как города-сада продолжается активная реализация программы по масштабному озеленению мегаполиса. Об этом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил в ходе сессии городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
"Одной из ключевых инициатив является Дорожная карта "Зеленый Алматы", утверждённая в 2022 году. Основной целью программы является высадка 2,5 млн зеленых насаждений к 2030 году. Ежегодно планируется сажать по 320 тыс. деревьев и кустарников", - рассказали в акимате Алматы.
До 2025 года будет высажено свыше 1,2 млн деревьев, а до 2030 года — около 1,3 млн деревьев.
"В целях качественной реализации поручения Главы государства по возрождению статуса "Алматы – город-сад", за 2023-2024 годы установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году будет установлено еще 290 км таких сетей на сумму 4,1 млрд тенге. Это позволит охватить более 1 млн деревьев системой автополива",
- отметил Досаев.
Ранее в Астане более 100 отцов вместе с детьми посадили деревья.
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