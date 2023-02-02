Алматы вошёл в топ-5 городов Азии, наиболее готовых к цифровизации

Фото: акимата Алматы

Алматы впервые вошёл в первую пятерку городов Азии по степени готовности цифровых стратегий развития по версии ведущей мировой исследовательской компании ThoughtLab. Об этом на открытии V Международного цифрового форума "Digital Almaty: цифровое партнёрство в новой реальности" сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Уровень проникновения цифровизации в Алматы один из высоких в Казахстане. На сегодня в городе 96 процентов госуслуг оказываются в цифровом формате, и этот показатель постоянно растёт. Также город с проектом "Almaty Data Lake — Единое хранилище данных" стал финалистом международного конкурса "умных городов" IEEE Smart Cities Awards Contest.