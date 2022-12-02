Алматы вошёл в топ-10 самых дешёвых городов мира

Фото: atameken.kz/Максим Золотухин

Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал свой очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни: по итогам 2022 года его возглавили Нью-Йорк и Сингапур. При этом городами, жизнь в которых подорожала больше всего, названы Москва и Санкт-Петербург - они взлетели в рейтинге на несколько десятков позиций. Алматы в списке оказался одним из самых дешёвых для проживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отмечает что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1%. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.

Причиной такого скачка эксперты считают российскую агрессию против Украины и политику "нулевого ковида" в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны. Эти факторы "вызвали проблемы с цепочками поставок и вкупе с растущими курсами валют привели к кризису стоимости жизни во всем мире", заявила руководитель исследования Упасана Дутт.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые - это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию.

Самые дорогие города мира в 2022 году: