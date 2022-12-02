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Лента новостей

atameken.kz/Максим Золотухин Сегодня, 09:40
298
Сегодня, 09:40
298
Фото: atameken.kz/Максим Золотухин

Алматы вошёл в топ-10 самых дешёвых городов мира

Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал свой очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни: по итогам 2022 года его возглавили Нью-Йорк и Сингапур. При этом городами, жизнь в которых подорожала больше всего, названы Москва и Санкт-Петербург - они взлетели в рейтинге на несколько десятков позиций. Алматы в списке оказался одним из самых дешёвых для проживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отмечает что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1%. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.

Причиной такого скачка эксперты считают российскую агрессию против Украины и политику "нулевого ковида" в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны. Эти факторы "вызвали проблемы с цепочками поставок и вкупе с растущими курсами валют привели к кризису стоимости жизни во всем мире", заявила руководитель исследования Упасана Дутт.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые - это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию.

Самые дорогие города мира в 2022 году:

1. Нью-Йорк

2. Сингапур

3. Тель-Авив

4. Гонконг

5. Лос-Анджелес

6. Цюрих

7. Женева

8. Сан-Франциско

9. Париж

10. Сидней

10. Копенгаген

Российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург совершили самый резкий скачок вверх из всех рассматривавшихся городов, переместившись сразу на 88 и 70 позиций соответственно (при этом в общем рейтинге 2022 года столица России занимает 37-е место, а Санкт-Петербург - 73-е).

Как отмечают авторы доклада, контроль над движением капитала, ограничение импорта и перевод европейских платежей за газ в рубли помогли укрепить российскую валюту. Тем временем, в самой России цены росли из-за санкций, наложенных на страну из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. По данным авторов исследования, инфляция в Москве составляет 17 процентов по сравнению с предыдущим годом, а в Санкт-Петербурге - 19,4 процента.

Самыми дешевыми городами мира остаются ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. В числе городов с самой низкой собственностью жизни - также самый большой город Казахстана Алматы и столица Узбекистана Ташкент.

И самые дешевые:

161. Коломбо

161. Бангалор

161. Алжир

164. Ченнаи

165. Ахмедабад

166. Алматы

167. Карачи

168. Ташкент

169. Тунис

170. Тегеран

171. Триполи

172. Дамаск

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#статистика #рейтинг #Алматы #уровень жизни
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:40
298
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