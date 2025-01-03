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Алматы включили в список лучших направлений для путешествий в 2025 году

Список из 25 направлений сформирован редакцией CNN Travel.

Сегодня, 00:12
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акимат Алматы Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12
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Фото: акимат Алматы

Алматы включили в список лучших направлений для путешествий в 2025 году, составленный редакцией CNN Travel, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Всего в список вошли 25 направлений, которые, по мнению CNN Travel, особенно стоит посетить в этом году.

Алматы назван "новой столицей стиля" Центральной Азии благодаря своей уникальной атмосфере, которая сочетает просторные природные ландшафты и развивающуюся урбанистическую культуру.

CNN Travel отмечает, что Алматы – это редкий город, который предлагает всё: от великолепной кухни и оживлённой ночной жизни до быстро развивающейся сцены современного искусства и культуры. Особую популярность городу придаёт его расположение у подножия Тянь-Шаня и доступ к уникальным нетронутым ландшафтам. Среди основных достопримечательностей города выделяются метро, музеи мирового уровня..

Редакторы CNN Travel отмечают, что добраться до Алматы стало проще, чем когда-либо. Город связан прямыми авиарейсами с Европой, Азией и Ближним Востоком. Кроме того, Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан множества стран, включая США, Канаду, Австралию и Великобританию.

Cообщалось, что туристический поезд Jibek Joly 2.0 отправился из Алматы в Узбекистан. В пятидневное путешествие поехали 110 пассажиров.

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