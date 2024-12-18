На брифинге в Службе центральной коммуникации аким города Алматы Ерболат Досаев представил результаты социально-экономического развития мегаполиса за 2024 год и обозначил приоритеты на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.

Власти города поставили амбициозную цель по возвращению мегаполису статуса города-сада.

К слову, в 2023–2024 годах высажено 643 тыс деревьев и кустарников, а в 2025 году планируется посадить еще 27 тыс крупномерных деревьев высотой 4–6 метров. Для улучшения ухода за зелеными насаждениями установлено 500 км автополива, что снизило отпад новых посадок с 30% в 2022 году до 10% в 2024 году. В 2025 году планируется установка еще 290 км систем автополива, что увеличит охват до 1 млн деревьев.