Алматы стал слишком шумным: как звуковой дискомфорт влияет на здоровье горожан

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень шума вблизи места жительства человека не должен превышать 55 децибел. В Алматы это показатель местами в реальности намного выше рекомендованного ВОЗ. А более высокий уровень шума, по словам экспертов, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Архитектор, профессор МОК Павел Савранчук сделал бытовые замеры реального уровня шума на улицах Алматы и пояснил, что влияет на звуковой дискомфорт горожан.

- Павел Петрович, как шум в городе влияет на человека, о чём говорят международные исследования?

- Я не являюсь узким специалистом в области шумового фактора, соприкасаюсь с вопросом косвенно, по работе, ну и каждый день, как и все горожане в реальной жизни. Тут необходимо напомнить, что человеческий организм обладает пятью органами чувств, с помощью которых воспринимает информацию об окружающем материальном мире и состоянии собственного организма. Это глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), нос (обоняние), кожа (осязание). Очевидно, что через них агрессивная внешняя среда способна негативно воздействовать на здоровье человека. В этом ряду особо выделяется, часто не осознаваемое, вредное воздействие звуковой среды (шумового загрязнения).

В сегодняшней практике градостроительного проектирования об этом часто забывают. Чётких разработок и разделов по этому вопросу нет ни в генеральных планах развития Алматы, ни в проектах детальных планировок, ни тем более в проектах застройки. Не уделяется этому должное внимание и в экспертных заключениях. К примеру новый генеральный план не содержит специального креативного раздела. Лишь краткое формальное упоминание метода исследования и схемы существующего положения зашумлённости городской территории. При этом "превышения допустимых уровней шума не отмечается – 70 децибел", конец цитаты. Неожиданно благостная картина!

Специалисты отмечают, что при постоянных и импульсных шумах, превышающих допустимые (55-70 децибел), нарушается работа внутренних органов, центральной нервной системы, возникают психические расстройства, а при значительных уровнях шума (свыше 100 децибел) возможны необратимые процессы в организме и даже летальный исход. Пороговые значения допустимых уровней шума регулируются специальными нормативными документами.

Например, в Лондоне в течение семи лет проводили исследование, в ходе которого выяснили, что у жителей районов, через которые проходила шумная автомагистраль М25, был повышен риск преждевременной смерти и инсульта. В опасности оказались 1,6 миллиона из 8,6 миллиона жителей мегаполиса.

В нашем городе исследования по шумности проводили, но не отечественные, а зарубежные учёные. И, как выяснилось, в условиях городского шума происходит постоянное напряжение слухового анализатора. А это вызывает увеличение порога слышимости на 10-25 децибел. Шум даже затрудняет разборчивость речи, особенно если его уровень превышает 70 децибел.

- Горожане отмечают значительное повышение общего дискомфортного шумового фона в городе. В чём это выражается, что относится к факторам звукового дискомфорта?

- Это, кстати, одна из возможных причин "ухода" из города птиц, особенно с территорий, примыкающих к магистральным улицам. К основным факторам звукового дискомфорта относятся:

- общий транспортный трафик, особенно при движении вверх по уклону (55-80 децибел);

- дизельные автобусы, по какой-то причине не обеспеченные системой шумоподавления и которые "загрязняют" всю систему линий общественного транспорта (80-100 децибел и более);

- мопеды и мотоциклы интернет-доставщиков (90-100 децибел и более);

- применение, видимо, в целях экономии, при укладке дорожного покрытия крупно гравийных смесей, в результате чего крупноячеистое асфальтовое покрытие при контакте с резиной колёс обладает повышенными шумовыми характеристиками;

- в том же перечне внешние блоки систем кондиционирования общественных зданий, игровые и спортивные площадки на внутридворовых территориях, контр пылесосы для сдувания опавшей листвы, рестораны на первых этажах и вблизи жилых домов и т.п. И это всё вместе с загрязнением воздуха и сейсмической тревожностью не делает нашу жизнь безопасной.

- Можно ли замерить шумность города обычному жителю? Каким образом Вы проводили исследование шумности города?

- Замеры уровня звукового давления в децибелах сделаны с помощью приложения на смартфоне "Шумомер", являются непрофессиональными, скорее реально бытовыми, но позволяют увидеть степень "вредности" источников шума в сравнении. Приложение можно скачать с Google Play. Замеры проводились 30 августа 2024 года (нерабочий день) на отрезке улицы Шевченко, вблизи пересечения с улицей Ауэзова в 11:00 утра. Показатели средние по результатам 5-6 замеров. Результаты уже озвучены выше. Превышение предельно допустимых уровней шума зафиксировано от всех указанных источников и это в нерабочий день.

Фото: скриншот показаний с приложения "Шумомер" во время прохождения дизельного автобуса: а) в зоне тротуара с расстояния 10 метров; б) внутри жилого помещения, расстояние до источника шума – 30 метров

- А власти города или сами жители могут как-то повлиять на снижение зашумлённости?

- В отличии от упомянутых факторов природного характера, на "шумовое загрязнение", во многом создаваемое человеком, мы вполне можем повлиять. А пути для улучшения ситуации подсказывает простая логика. Среди них можно выделить следующие. Первое: превратить нормативные документы по защите от шума из формальных в действующие. Ввести строгие нормативы предельно допустимых шумовых характеристик транспортных средств по аналогии с выбросом загрязняющих веществ. И особенно общественного транспорта (автобусов). Контролировать в проектной и строительной практике соблюдение нормативов шумозащиты жилых территорий и помещений, что на сегодняшний день практически отсутствует.

Второе: навести должный порядок в использовании "доставщиками" подвижной техники без соответствующей системы шумоподавления.

Третье: запретить использование удешевлённых видов дорожного покрытия с повышенными шумовыми характеристиками.

Четвёртое: изыскать возможность организации одностороннего движения на магистралях меридионального направления, с выраженным уклоном, что на половину снизит "шумовое давление" днём.

И пятое: отказаться от принятой в городе политики уничтожения кустарников вдоль транспортных улиц и в парках как крайне ошибочной в нашей неблагоприятной экологической ситуации. "Зелёные экраны" кустарников это эффективные защитные фильтры от шумо-пылевого воздействия транспортной магистрали, а также своеобразный теневой "климат-контроль" в сочетании с обводнёнными арыками. Наконец, это просто красиво!

Необходимо включить в общей перечень явлений городской культуры также и шумовую безопасность, и звуковой комфорт. А пример шумового комфорта – это уровень звука, соответствующего шороху листвы в вечернем парке под мягкую "медь" духового оркестра.

P.S.: В мире существуют разные примеры решения проблемы чрезмерного шума как от транспорта, так и от других факторов, вызывающих дискомфорт. Например, согласно закону в Великобритании управления дорог просто обязаны оплачивать стоимость звукоизоляции домов от шума, возникающего при введении в эксплуатацию новых и улучшенных дорог. В Беларуси в 2015 году ограничили проезд особо шумному транспорту по ряду дорог во всех городах страны. Волнует ли проблема шумности города власти Алматы остаётся загадкой.