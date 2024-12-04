Алматы стал ещё более привлекательным для туристов

Алматы продолжает развивать туристический потенциал, создавая новые возможности для путешественников и укрепляя свой статус в международной туристической индустрии. В 2025 году на развитие горной и городской инфраструктуры в Алматы выделят 697,4 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Маслихата мегаполиса. Соответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы планируют рассмотреть на предстоящей сессии.

В планах создание 10 горных маршрутов с навигационными объектами, обустройство 3 кемпинг-зон с солнечными панелями в труднодоступных местах, реконструкция термального источника "Алма-Арасан", изготовление тактильных моделей туристических объектов, обслуживание информационных центров, тотемов и терминалов. Данные мероприятия подчеркнут уникальность Алматы, его культурные и природные достопримечательности, а также разнообразие туристических продуктов.

Напомним, в 2024 году Управлением туризма города Алматы завершены работы по благоустройству 10 горных маршрутов (1. Старая тропа в альплагерь "Туюк Cу". 2. Юннатское озеро – Бутаковка – Лесной перевал. 3. Юннатские тропы. 4. Санаторий "Ак-Кайын" – Малое Алматинское ущелье. 5. БАО – пик Погребецкого. 6. МАУ. Альплагерь "Туюк Су" – ледник Туюк Су. 7. Бутаковка – Родник (в Бутаковском ущелье благоустроено 2 км троп, построена переправа через реку, установлены скамейки и беседки, включая для граждан с особыми потребностями.) 8. Медеу. Тропа отдыха 9. Медеу. Хребет Каракунгей. Смотровая площадка ("Слониха") 10. Медеу. Хребет Каракунгей. Круг "Серкебай").

Вдоль горных троп установлено 367 информационных указателей, 15 беседок, 66 скамеек, 6 платформ для отдыха, 4 моста. Все элементы выполнены из высокопрочных материалов, включая высокоплавкую сталь, устойчивую к экстремальным погодным условиям. Использованы антивандальные конструкции, что обеспечивает долговечность и надежность инфраструктуры даже при интенсивной эксплуатации.

Особое внимание уделено безопасности: построены надежные переправы через реки, а также участки маршрутов адаптированы для людей с разным уровнем физической подготовки. Работы проведены с учётом высокой популярности этих направлений среди жителей и гостей города. Удобные и безопасные маршруты призваны не только улучшить впечатления от походов, но и подчеркнуть природное богатство региона.

Системный подход к благоустройству горных маршрутов Алматы способствует созданию новых точек притяжения для туристов. Одним из ярких примеров является скамейка, установленная в 2023 году на пике Малыш в рамках комплексных работ по улучшению инфраструктуры. Пик Малыш уже был популярным среди туристов и любителей природы, однако для усиления интереса к данному маршруту возникла необходимость в дополнительном акценте - сейчас скамейка стала важным элементом, превратившим объект в уникальную достопримечательность для туристов.

Управление туризма Алматы призывает туристов и жителей города соблюдать меры безопасности, учитывать погодные условия, тщательно готовиться к горным прогулкам, а также придерживаться культуры поведения в природной среде. Необходимо бережно относиться к природе и городской инфраструктуре, соблюдать чистоту, убирать за собой мусор и сохранять уникальную красоту окружающих пейзажей для будущих поколений.