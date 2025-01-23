  • 23 Января, 16:51
  • BAIGENEWS

Алматы примет чемпионат Казахстана по современному пятиборью

В соревнованиях примут участие спортсмены всех возрастных категорий.

Сегодня, 15:45
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olympic.kz Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: olympic.kz

В Алматы состоится зимний чемпионат Казахстана по современному пятиборью, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Olympic.kz.

Он пройдет на базе Республиканского колледжа спорта. 

Всего на старт выйдут более 100 пятиборцев.

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