Алматы примет чемпионат Казахстана по современному пятиборью
В соревнованиях примут участие спортсмены всех возрастных категорий.
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
134Фото: olympic.kz
В Алматы состоится зимний чемпионат Казахстана по современному пятиборью, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Olympic.kz.
Он пройдет на базе Республиканского колледжа спорта.
Всего на старт выйдут более 100 пятиборцев.
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