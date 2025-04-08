Алматы в 2024 году посетило 2,3 млн человек. Это рекордный показатель, сообщил аким города Ерболат Досаев на заседании правительства, передает BaigeNews.kz.

Общее количество туристов за 2024 год выросло на 14,8% и составило 2,3 млн туристов.

"Значительно увеличилось число иностранных туристов на 27%, достигнув более 680 тыс. человек. Количество внутренних туристов увеличилось на 10,4% и превысило 1 млн. 600 тыс. человек. В результате объем оказанных туристских услуг вырос на 30% до 96,3 млрд тенге. Лидерами по посещению Алматы являются туристы из Индии, Китая, США, Турции, Южной Кореи", — сказал Ерболат Досаев.

По его словам, развитие туризма стимулировало рост инвестиций: в основной капитал отрасли вложено 110,9 млрд тенге - на 2,1% больше, чем годом ранее. Налоговые поступления от туризма увеличились на впечатляющие 92,1%.

В туристической сфере занято 83,5 тыс. человек, средняя заработная плата составляет 480 тыс. тенге. В 2025 году ожидается рост числа иностранных туристов не менее чем на 10% - до 750 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ускорить развитие туристической отрасли в Казахстане.