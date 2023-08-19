Алматы  остаётся главным донором госбюджета страны: о чём рассказал президенту Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев представил главе государства отчет об итогах социально-экономического развития города за семь месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Досаев рассказал, что экономика Алматы развивается динамичными темпами.

"Краткосрочный экономический индикатор вырос на 16%, а индекс деловой активности ускорился до 54,7%. Главными драйверами роста являются обрабатывающая промышленность и торговля. Развитие экономики позволило создать 38 тысяч новых рабочих мест. За этот период в экономику города привлечено инвестиций на сумму свыше 750 млрд тенге. Алматы также остается главным донором государственного бюджета страны", — заявил Досаев.

Он отметил, что особое внимание уделяется повышению качества оказываемых туристских услуг. Перед городом поставлена задача увеличить количество иностранных туристов с 450 тысяч до 600 тысяч к концу 2025 года.

"Для повышения эффективности транспортной системы акиматом разрабатывается Транспортный каркас города с учётом развития 5 новых полицентров. В результате планируется интервал движения в часы пик снизить с нынешних 30 минут до 5-10 минут. В мегаполисе реализуется комплекс мер для обеспечения доступности образовательных и медицинских услуг. Ведется строительство и модернизации действующих 10 крупных многопрофильных стационаров и родильных домов города", — рассказал аким.

По его словам, до конца года будет введено 11 школ и пристроек на 5 670 мест В следующем году планируется открыть 4 государственных детсада на 860 мест.

"Одним из ключевых вызовов для развития города является стабильное водоснабжение и ввод новых источников. Для обеспечения централизованной подачей воды 100% населения мегаполиса ведется проектирование и строительство четырёх новых водозаборов", — отметил Досаев.

Кроме того, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры города ежегодно планируется снижать износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Ранее президент отмечал, что в ближайшие 20 лет в Алматы будут жить около трёх миллионов человек.