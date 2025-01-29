Депутат заявил о критическом загрязнении воздуха в Алматы
Мегаполису грозит экологическая катастрофа.
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О том, что состояние воздуха в городе находится в критическом состоянии, заявил мажилисмен Сергей Пономарев, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz
"Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны – Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - заявил депутат.
По оценкам ВОЗ грязный воздух не только влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и становится виновником инсультов, инфарктов, вызывает астму и рак легких. Под угрозой, в первую очередь, оказываются дети. Депутат пришел к выводу, что мер по снижению вредных выбросов в атмосферу недостаточно. Одной из главных проблем было и остается дорожное движение, являющееся источником загазованности. Экопосты показали свою неэффективность.
"Меньше четырех водителей в сутки оформляет каждый пост ежедневно, при том, что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь даже не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания карбюратор и снизить выброс СО2 до нормы. Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей. На посту в микрорайоне "Карасу" трое сотрудников, исправно получающих зарплату, примитивный газоанализатор включили буквально при мне, говоря, он замерзает даже при скромных алматинских морозах. Сами полицейские жалуются, что превратились в мальчиков для битья: при этом люди не ремонтируют двигатели, но лишь упрекают полицию в драконовских мерах, наивно полагая, что по мановению волшебной палочки кто-то придет и решит все экологические проблемы", - пояснил депутат.
Депутат призвал в шестимесячный срок подготовить полную карту Алматы с определением основных источников загрязнения воздуха. Следует разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы города. Крайне важно перейти на экологически чистые виды топлива.
Что касается тех самых экопостов – их предлагают ликвидировать, установив по примеру развитых стран модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов с автоматическим вынесением самого минимального штрафа.
"Требуем ужесточить ответственность организаций, осуществляющих технический осмотр транспорта, за выдачу "липовых" свидетельств техосмотра, законодательно запретить скупку катализаторов на лом. С 2026 года государственным и квазигосударственным организациям разрешить закуп только электромобилей, а акимату Алматы увеличить долю общественного транспорта с электродвигателями. Разработать трехлетнюю Программу поэтапного перевода всех такси на электромобили, разрешить строительство экологичных гидроэлектростанций в природных и национальных парках Алматы и агломерации", - подчеркнул Пономарев.