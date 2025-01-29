О том, что состояние воздуха в городе находится в критическом состоянии, заявил мажилисмен Сергей Пономарев, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны – Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - заявил депутат.

По оценкам ВОЗ грязный воздух не только влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и становится виновником инсультов, инфарктов, вызывает астму и рак легких. Под угрозой, в первую очередь, оказываются дети. Депутат пришел к выводу, что мер по снижению вредных выбросов в атмосферу недостаточно. Одной из главных проблем было и остается дорожное движение, являющееся источником загазованности. Экопосты показали свою неэффективность.

"Меньше четырех водителей в сутки оформляет каждый пост ежедневно, при том, что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь даже не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания карбюратор и снизить выброс СО2 до нормы. Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей. На посту в микрорайоне "Карасу" трое сотрудников, исправно получающих зарплату, примитивный газоанализатор включили буквально при мне, говоря, он замерзает даже при скромных алматинских морозах. Сами полицейские жалуются, что превратились в мальчиков для битья: при этом люди не ремонтируют двигатели, но лишь упрекают полицию в драконовских мерах, наивно полагая, что по мановению волшебной палочки кто-то придет и решит все экологические проблемы", - пояснил депутат.

Депутат призвал в шестимесячный срок подготовить полную карту Алматы с определением основных источников загрязнения воздуха. Следует разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы города. Крайне важно перейти на экологически чистые виды топлива.

Что касается тех самых экопостов – их предлагают ликвидировать, установив по примеру развитых стран модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов с автоматическим вынесением самого минимального штрафа.