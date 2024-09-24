Almaty Marathon 2024: 29 сентября будет перекрыта часть дорог в Алматы

29 сентября в Алматы состоится 13-й Almaty Marathon, в связи с этим с 6:20 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Алматы.

По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

"Старт и финиш марафона будет расположен на Площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 28 сентября до 22:00 часов 29 сентября", - сообщили в акимате.

29 сентября:

Движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта аль-Фараби будет полностью перекрыто с 6:25 до 09:35. Альтернативный проезд по проспекту Достык в оба направления.

Движение по проспекту аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет частично перекрыто с 6:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона проспекта аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по улице Толе би и проспекту Абая.

Движение по проспекту аль-Фараби в западном направлении от улицы Шашкина до улицы Саина будет частично перекрыто с 6:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по проспекту Абая.

Движение по улице Саина в северном направлении от проспекта аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 7:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по улице Бауыржана Момышулы.

Движение по проспекту Абая в восточном направлении от улицы Саина до улицы Розыбакиева будет перекрыто с 7:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по проспекту Аль-Фараби, улице Толе би, улице Курмангазы, улице Кабанбай батыра.

Движение по проспекту Абая от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7:20 до 12:00. Альтернативный проезд по проспекту аль-Фараби.

Движение по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:30 до 12:15.

Движение по улице Сатпаева в восточном направлении от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан будет полностью перекрыто с 7:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по улице Толе би.

Движение по улице Шашкина от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева будет полностью перекрыто с 7:30 до 08:05. Альтернативный проезд по улице Маркова.

Движение по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова будет полностью перекрыто с 7:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по проспекту аль-Фараби.

Движение по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Курмангазы будет частично перекрыто с 7:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по улице Ауэзова, в южном направлении по улице Манаса.

Движение по улице Курмангазы от улицы Байзакова до улицы Байсетова будет частично перекрыто с 7:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по улице Толе би.

Движение по проспекту Абылай Хана от улицы Курмангазы до проспекта Абая будет частично перекрыто с 7:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по улице Кунаева, в южном направлении по улице Достык.

Движение по улице Желтоксана от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет частично перекрыто с 7:50 до 09:20. Альтернативный проезд по улице Достык.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.