Алматы лидирует среди регионов по объёму привлечённых частных инвестиций

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчёт о предварительных итогах социально-экономического развития города за девять месяцев текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Аким города доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению устойчивого роста экономики.

"За отчётный период краткосрочный экономический индикатор составил 105 процентов, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объём инвестиций в основной капитал вырос на 22,1 процента. По объёму частных инвестиций (22,4 процента) Алматы вышел на первое место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2 процента", - говорится в сообщении.

Президенту было доложено о реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, а также о ходе разработки нового Генерального плана города до 2040 года с учётом утвержденных основных приоритетов развития.

Главу государства проинформировали о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, а также об исполнении его поручения по созданию единой системы видеомониторинга.

Президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры города.