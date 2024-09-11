Алматы – лидер по инклюзии: что ещё нужно улучшить

В Алматы продолжается разработка концепции "Инклюзивный Алматы". На сегодняшний день проведено уже 2 заседания Совета по развитию инклюзивной среды мегаполиса, где рассмотрены вопросы развития инклюзивного образования, социального обеспечения лиц с особыми потребностями. В работе по созданию инклюзивной среды в Алматы активно участвуют и общественные организации, так как инклюзия является объединяющей миссией акимата и гражданского сообщества.

Информационно-ресурсный центр при финансовой поддержке Управления общественного развития Алматы провел обсуждение на тему "Инклюзивная доступность города" с участием экспертов, ученых, гражданских активистов, представителей бизнеса и молодежи. Модератор той встречи, член Общественного совета города Бекнур Кисиков рассказал BaigeNews.kz об основных предложениях по улучшению доступности Алматы для людей с ограниченными возможностями.

Бекнур Кисиков отметил, что на встрече был собран экстракт мнений неравнодушных горожан, самих людей с инвалидностью о том, насколько удобны здания и улицы мегаполиса для горожан с особыми потребностями.

Алматы на сегодня является лидером среди городов Казахстана по внедрению инклюзии в общественные пространства, но еще предстоит немало сделать для того, чтобы быть на равных с городами Европы, Восточной Азии и Северной Америки, занимающих верхние позиции в рейтинге инклюзивности.

"Создание инклюзивной среды - это одна из важных задач для современного города. Причем, инклюзивная доступность касается не только людей с особыми потребностями на колясках и слабовидящих или слепых, но и женщин с детскими колясками, и стариков. Инклюзивная чувствительность города, или давайте назовем это инклюзивным интеллектом города, у Алматы довольно высокие по сравнению с другими городами, но еще многое предстоит сделать, потому что не в каждый магазин и аптеку, клинику человек с особыми потребностями может зайти, даже не все водители общественного транспорта инклюзивно чувствительны. Мы должны понимать, что далеко не все пандусы, которые сейчас существуют в городе, являются инклюзивными. К примеру, уклон должен быть не больше 10°, а там чуть ли не 40-45°, то есть, элементарно коляска может опрокинуться и мы на практике это проверяли, действительно это очень опасно. Также не на всех бордюрах есть скат для человека на коляске. Тактильные жёлтые линии-дорожки, которые для слепых предназначены в городе, не везде еще присутствуют, хотя, их протяженность увеличивается. К тому же, есть случаи, когда по ним тоже не всюду можно дойти, это также было проверено. Да, в других городах и такого даже нет, но чтобы Алматы достиг уровня мировых лидеров по инклюзии, это проблемы нужно обозначить и предложить решение", - сказал Бекнур Кисиков.

По его словам, участники встречи обратили внимание на то, что также необходимо усилить продвижение инклюзии в обществе.

"Яркий пример этому – оставленные как попало электросамокаты посреди дороги, их пользователи не задумываются о том, что они являются одним из барьеров не только для обычных пешеходов, но и для колясочников, так как самокат посреди тротуара фактически перекрывает дорогу для колясочников. При этом мы уже опускаем вопрос о том, что самокаты сами по себе являются опасным для пешеходов фактом, если управляющие ими не соблюдают скоростной режим", - пояснил Бекнур Кисиков.

Среди прозвучавших на встрече предложений – усилить информационную работу с тем, чтобы разбудить у простых граждан эмпатичную чувствительность, чтобы общество не закрывалось от сограждан с особыми потребностями, а наоборот, восторгалось их силой и смелостью, любовью к жизни и трудолюбием. Кроме того, участники мероприятия предложили внести в нормативно-правовые акты обязательство об участии представителей общества людей с инвалидностью в приемке новых зданий на предмет экспертизы их инклюзивности.