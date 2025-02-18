Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе официального визита в КНР встретился с президентом Агентства по землетрясениям Китая г-ном Ван Кунь, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, что Агентство по землетрясениям КНР, известное как China Earthquake Administration (CEA), является государственным органом, ответственным за мониторинг, прогнозирование, оценку сейсмического риска, сейсмической опасности и реагирования на сейсмическую активность в стране.

Ерболат Досаев ознакомился с работой CEA по снижению опасности стихийных бедствий, рассказал о проводимой в Алматы работе по снижению сейсмического риска (обеспечения сейсмобезопасности) города.

"Более 40% территории Казахстана находится в зоне, подверженной землетрясениям. Мы входим в систему сейсмоактивных поясов Евразии. Сам Алматы расположен в сейсмически активной зоне. Поэтому в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" обеспечение сейсмической безопасности является одним из важных приоритетов", - подчеркнул Ерболат Досаев.

По его словам, в Алматы для прогнозирования и раннего предупреждения о сильных землетрясениях функционируют 28 станций, предусмотрено еще 70 дополнительных станций. Так, в текущем году планируется установка 30 станций и до конца 2026 года - 40 станций раннего оповещения о сильных землетрясениях.

По итогам встречи между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) и Институтом геофизики Агентства по землетрясениям КНР подписано Соглашение о совместной работе в области сейсмомониторинга и интеграции систем раннего оповещения о сильных землетрясениях. Данный документ позволит специалистам двух стран обмениваться сейсмической информацией в режиме реального времени.

"Вопросы раннего предупреждения населения о стихийных бедствиях и обеспечения готовности горожан к землетрясениям очень актуальные. В связи с чем сотрудничество с CEA и Институтом геофизики Китая является очень важным для нас", - прокомментировал Ерболат Досаев.

Президент Агентства по землетрясениям Китая г-н Ван Кунь в свою очередь выразил уверенность, что подписанное соглашение станет важным шагом в укреплении отношений между Казахстаном и Китаем в области сейсмической безопасности.

Он также отметил, что Алматы имеет большой потенциал в области мониторинга и реагирования на стихийные бедствия, и со стороны CEA будет оказана всесторонняя помощь, поддержка и содействие в обмене опытом по мониторингу и раннему реагированию на землетрясения.