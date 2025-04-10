Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить инвестиционное соглашение для строительства мусороперерабатывающего завода нового поколения в Алматы. Проект реализуется совместно с китайским лидером в сфере переработки отходов - компанией Shanghai SUS Environment Co., Ltd., и обещает стать важным экологическим и экономическим шагом для южной столицы.

В рамках встречи с председателем правления компании Лун Цзишэном были обсуждены детали строительства завода, основанного на технологии Waste-to-Energy, которая позволяет превращать твердые бытовые отходы в электроэнергию. По предварительным данным, будущий завод сможет перерабатывать до 2 тысяч тонн мусора в сутки и генерировать до 60 мегаватт электроэнергии. Объем инвестиций в проект составит 270 миллионов долларов США.

По оценке акимата Алматы, реализация проекта позволит покрыть все потребности мегаполиса в утилизации ТБО и увеличить уровень переработки до 80% к 2029 году. Это особенно важно на фоне ежегодного накопления в стране более 4,5 млн тонн отходов.

Премьер-министр подчеркнул, что такие инициативы крайне важны в условиях стремительного роста населения и усиленной урбанизации:

"Экологическая утилизация с выработкой электроэнергии - это не просто тренд, а необходимость. Мы готовы поддерживать подобные проекты и рассчитываем на долгосрочное и ответственное сотрудничество", - заявил Бектенов.

В рамках проекта также будет создано 500 рабочих мест, из которых 100 станут постоянными. Особое внимание будет уделено подготовке кадров — приоритет в трудоустройстве отдадут местным специалистам.

Старт строительства завода намечен уже на июнь 2025 года, что делает его одним из наиболее оперативно запускаемых инвестиционных проектов в области экологии в Казахстане.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ускорить развитие туристической отрасли в Казахстане.