Алматы готов к проведению чемпионата мира по хоккею

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Аким Алматы Ерболат Досаев и президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф обсудили перспективы проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече обсуждалась возможность проведения чемпионата мира по хоккею в 2027 году в столице и Алматы.

О готовности Казахстана принять мировое первенство по хоккею ранее подтвердил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Голосование по выбору страны-хозяйки проведения чемпионата мира состоится в мае 2023 года.

В ходе встречи Ерболат Досаев рассказал о богатом опыте Алматы в проведении таких крупных спортивных мероприятий, как зимние Азиатские игры 2011 года, зимняя Всемирная универсиада 2017 года, чемпионаты мира, этапы Кубка мира по различным видам спорта.

Глава города подтвердил готовность мегаполиса к проведению чемпионата мира по хоккею в Алматы, о наличии необходимой развитой спортивной и гостиничной инфраструктуры. Сегодня в городе функционируют такие спортивные комплексы для занятия зимними видами спорта, как высокогорный каток "Медеу", ледовые дворцы "Алматы Арена" и "Халык Арена", международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Дворец спорта имени Балуана Шолака, а также ряд горнолыжных курортов на территории Алматинской агломерации.

По мнению участников встречи, проведение чемпионата мира по хоккею в Казахстане даст импульс популяризации его на страновом уровне, а на международном – увеличит количество сторонников этого зимнего вида спорта во всем азиатском регионе.