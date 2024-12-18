На брифинге в Службе центральной коммуникации аким города Алматы Ерболат Досаев представил результаты социально-экономического развития мегаполиса за 2024 год и обозначил приоритеты на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, Алматы укрепил статус главного инвестиционного хаба Казахстана. За 11 месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,5 трлн тенге, а к концу года достигнет 2 трлн тенге. В 2025 году этот показатель вырастет до 2,3 трлн тенге. Наибольший рост инвестиций зафиксирован в обрабатывающей промышленности - увеличение в 2 раза, образовании — рост на 61,1%, энергоснабжении — рост на 54,7%, транспорте — прирост на 32,5%, здравоохранении — увеличение на 26,3%. Эти меры поддерживаются улучшением кредитного рейтинга Алматы: Fitch Ratings оставил оценку города на уровне "BBB+" с прогнозом "Стабильный".

Кроме того, в фокусе стабильный экономический рост, улучшение городской инфраструктуры, развитие туризма, экологические проекты и социальная поддержка населения.

"Алматы демонстрирует высокие темпы экономического роста. По итогам 11 месяцев 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 6,6%, а по итогам года рост прогнозируется на уровне 5,5%. В 2025 году экономический рост ожидается на уровне 6,4%", - сообщил Е. Досаев.

Основным драйвером экономики остается малый и средний бизнес, который формирует 80% рабочих мест. В этой сфере заняты 942 тысячи алматинцев, что составляет 85% трудоспособного населения города. Для поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году выделено 53,1 млрд тенге, что позволило реализовать 1,8 тыс. новых проектов. В 2025 году бюджет увеличится до 71 млрд тенге, что обеспечит запуск еще 2 тыс. проектов. К 2030 году доля малого и среднего бизнеса в экономике города должна возрасти с 60% до 75%.