С наступлением теплой погоды в Алматы увеличилось количество мопедистов, что обеспокоило жителей города. В Сети появилась жалоба, в которой горожане выражают беспокойство из-за нарушений ПДД водителями мопедов, среди которых часто встречаются несовершеннолетние, передаёт BaigeNews.kz.

"Мопедисты нарушают правила дорожного движения, не носят шлемы и часто ведут себя агрессивно на дорогах, что увеличивает риск аварийных ситуаций", - говорится в жалобе.

Автор публикации подкрепил свои слова видеозаписями, на которых видно, как водители мопедов игнорируют правила безопасности.

Комментаторы поддержали эту жалобу, добавив, что новые ужесточенные правила не останавливают нарушителей.

В ответ на обращения, департамент полиции Алматы сообщил, что в городе продолжается кампания по регистрации мопедов. С начала 2025 года уже более 500 водителей мопедов были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД.

"Ведется работа по усилению рейдовых мероприятий, направленных на улучшение ситуации на дорогах", - дополнили в ДП.

В феврале почти 3 700 мопедов зарегистрировали в Казахстане.

Ранее сообщалось, что мопеды без VIN-кода будут считаться новыми в Казахстане.