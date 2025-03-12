Алматинцы жалуются на беспредельных мопедистов
Горожане требуют усилить меры.
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С наступлением теплой погоды в Алматы увеличилось количество мопедистов, что обеспокоило жителей города. В Сети появилась жалоба, в которой горожане выражают беспокойство из-за нарушений ПДД водителями мопедов, среди которых часто встречаются несовершеннолетние, передаёт BaigeNews.kz.
"Мопедисты нарушают правила дорожного движения, не носят шлемы и часто ведут себя агрессивно на дорогах, что увеличивает риск аварийных ситуаций", - говорится в жалобе.
Автор публикации подкрепил свои слова видеозаписями, на которых видно, как водители мопедов игнорируют правила безопасности.
Комментаторы поддержали эту жалобу, добавив, что новые ужесточенные правила не останавливают нарушителей.
В ответ на обращения, департамент полиции Алматы сообщил, что в городе продолжается кампания по регистрации мопедов. С начала 2025 года уже более 500 водителей мопедов были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД.
"Ведется работа по усилению рейдовых мероприятий, направленных на улучшение ситуации на дорогах", - дополнили в ДП.
В феврале почти 3 700 мопедов зарегистрировали в Казахстане.
Ранее сообщалось, что мопеды без VIN-кода будут считаться новыми в Казахстане.
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