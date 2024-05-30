Алматинцы вложили в финпирамиду почти 60 млн тенге

Троих организаторов финпирамиды осудили в Алматы. Ущерб от из аферы составил 59 894 237 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в Алмалинском районном суде в отношении А., К. и С.

"Установлено, что подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет платформу, дабы будущие вкладчики отслеживали денежные операции. Клиентов привлекали путем рекламы в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн тренинги, позиционируя свой проект инвестиционной компанией, и пообещав, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы", - сообщили в суде.

Но работала "компания" как финпирамида - более ранние вкладчики получали дивиденды за счёт последующих.

Материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Подсудимые вину не признали. Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать ущерб.

"Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.