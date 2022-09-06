Алматинцы стали чаще заключать браки и еще чаще разводиться

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Жители Алматы стали чаще жениться и выходить замуж по сравнению с 2021 годом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РСК. По подсчетам специалистов, за восемь месяцев 2022 года по городу зарегистрировано 84 507 актов гражданского состояния.

"В этом списке 48 200 записей актов о рождении, 12 326 актов о смерти. Кроме того, насчитали 19 367 записей актов о заключении брака. К слову, в 2021 году вступили в брак за этот же период 16 952. Вступать в законный брак горожане стали чаще. Но и разводов стало не меньше, с начала года уже 2608 расторжений брака (в 2021 году - 1870) и 2006 о перемене фамилии, имени, отчества", - сообщила заместитель руководителя Департамента юстиции Алматы Зауреш Сатхожина.

Она отметила, что в целях оптимизации государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния внесены поправки в Кодексе "О браке (супружестве) и семье".