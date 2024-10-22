Алматинцы собрали в горах три центнера мусора

Жители и гости Алматы приняли участие в осенней кампании "Жарқын күз". В ущелье Аюсай они занялись уборкой территории природного объекта и визит-центра, мероприятие организовало управление туризма Алматы и Almaty Tourism Bureau, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

Участники акции очистили поляны вдоль тропы и берега реки Аюсай от пластиковых бутылок, упаковки и прочих отходов. По итогам было собрано около 300 кг мусора, оставленного отдыхающими.

"Это не просто уборка, а шаг к будущему. Мы не можем игнорировать вред, который наносим природе своим безразличием. Сегодняшнее мероприятие показало, что каждый из нас может внести свой вклад в чистоту и сохранение уникальной природы нашего города", - отметил участник акции, представитель компании Qazaq National Parks, Тлек Адильжанов.

С начала года ущелье Аюсай посетили около 400 тыс. туристов, из них около 200 тыс. обратились за консультациями в визит-центр "Аюсай".

Кампания "Жарқын күз" проходит в рамках общереспубликанской программы "Таза Казахстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом". Акция нацелена на повышение экологической ответственности и привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты в городе.