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Алматинцы снова ощутили землетрясение

Сегодня, 10:26
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Алматинцы снова ощутили землетрясение Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26
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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок на территории Китая, но алматинцы почувствовали подземные толчки ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 9:52 часов по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок. Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощутимое в Алматы - два балла", - сообщили сейсмологи.

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