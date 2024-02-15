Алматинцы снова ощутили землетрясение
Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26Сегодня, 10:26
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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок на территории Китая, но алматинцы почувствовали подземные толчки ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 9:52 часов по времени Астаны.
"Эпицентр землетрясения расположен в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок. Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощутимое в Алматы - два балла", - сообщили сейсмологи.
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