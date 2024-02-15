Алматинцы снова ощутили землетрясение

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок на территории Китая, но алматинцы почувствовали подземные толчки ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 9:52 часов по времени Астаны.