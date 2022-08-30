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Алматинцы смогут проголосовать за проекты по благоустройству
Жители мегаполиса подали свыше тысячи заявок
В Алматы с 31 августа по 19 сентября 2022 года пройдёт голосование за предложения жителей по благоустройству города, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. Всего в 2022 году в рамках городского проекта "Бюджет народного участия" поддержали 1251 проект.
Результаты рассмотрения оформят в протоколы и опубликуют в разделе "Материалы по проектам" на сайте программы budget.open-almaty.kz. Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты могут только жители, имеющие постоянную прописку в Алматы. Для удобства доступно онлайн-голосование и бумажное – при личном визите в районные акиматы или фронт-офис Open Almaty.
Один житель может проголосовать только за три проектных предложения.
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