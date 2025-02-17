Вопросы возможного расширения авиасообщения между Алматы и крупнейшими городами Китая, а также укрепления туристических и деловых связей обсуждались в ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с председателем авиакомпании Air China Limited, президентом China National Aviation Holding Company г-ном Ма Чонсянь, передаёт BaigeNews.kz.

Данное мероприятие состоялось в Пекине в рамках рабочей поездки акима Алматы в Китайскую Народную Республику.

Ключевым итогом встречи стало подписание Меморандума об оказании содействия в открытии рейсов между акиматом Алматы и национальным авиаперевозчиком КНР Air China.

Стороны отметили важность экономического роста и культурного обмена между странами и рассмотрели возможность запуска дополнительного рейса Алматы - Пекин и нового рейса Алматы - Чэнду с целью увеличения пассажиропотока и упрощения логистики для туристов из Казахстана и Китая.

"Подписанный Меморандум — значимый шаг в развитии международных транспортных связей Алматы. Китай является одним из ключевых целевых рынков для развития туризма Алматы. 2024 год был объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, а текущий год является Годом туризма Китая в Казахстане. В прошлом году Алматы посетило более 95,3 тысяч туристов из Китая с ростом на 54%. В рамках заключенного соглашения мы надеемся, что динамичное развитие туристического потока продолжится ", — подчеркнул Ерболат Досаев.

Далее он отметил, что присуждение награды "Самое перспективное новое направление 2025 года" от китайского агентства Tongcheng Travel свидетельствует о признании туристского потенциала Алматы и укреплении интереса китайских туристов к нашему региону.

По его данным, в 2024 году город Алматы посетило порядка 2 млн туристов, из них более 600 тысяч иностранных туристов.

"В 2025 году мы ожидаем 2,3 млн туристов, в т. ч. 700 тысяч иностранных", - проинформировал Ерболат Досаев.

В свою очередь президент China National Aviation Holding Company г-н Ма Чонсянь выразил благодарность за встречу и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"Алматы является культурным, деловым и туристским центром Казахстана, а также ключевым связующим звеном между Европой и Азией. Алматы, как главные воздушные ворота Казахстана, служит отправной точкой для путешествий по Центральной Азии ", - сказал он.

Запуск дополнительного рейса "Алматы-Пекин" и нового рейса "Алматы-Чэнду" планируется в июне этого года. На сегодня совместно с Министерством транспорта РК проводятся подготовительные работы, и соответствующие маршруты будут открыты после распределения прав на полеты.