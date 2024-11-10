Алматинцы получили предупреждение от "Казгидромета"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 10 ноября ожидаются только в одном городе страны — в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве регионов страны. По прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине республики— метель, гололёд, на западе, юге — туман. Лишь на юге, юго-востоке страны днём прояснится. По республике ожидается усиление ветра.