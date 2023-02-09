Алматинцы получат больше всего машин по программе льготного автокредитования

Больше всего автомобилей по программе льготного кредитования получат алматинцы. Итоги первого запуска платформы autonesie.kz подвели в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

6 февраля во время первого запуска платформы в пуле зарегистрировались 761 участников в возрасте от 19 до 62 лет.

"Наибольшее количество посетителей сайта наблюдалось в Алматы – 31%, Астане – 22,6% и Шымкенте – 9,3%. Объём револьверных средств на первый запуск платформы составил 7,6 миллиарда тенге. В автосалоны уже обратились и получили счета на оплату 463 участников. Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet", - сообщили в фонде развития промышленности.

Выданные счета на оплату автомобиля в разрезе регионов:

Астана – 175;

Алматы – 79;

Костанайская область – 44;

Жетысуская область – 43;

Шымкент – 41;

Карагандинская область – 20;

Восточно-Казахстанская область – 13;

Актюбинская область – 9;

Северо-Казахстанская область – 7;

Жамбылская область – 6;

Атырауская область – 5;

Павлодарская область – 5;

Акмолинская область – 4;

Абайская область- 4

Мангистауская область – 3;

Туркестанская область - 3;

Западно-Казахстанская область – 2;

Банками-участниками программы одобрены заявки на общую сумму 2 549 миллиона тенге.

Выдача льготных автокредитов осуществляется в Казахстане с 2015 года. В рамках реализации программ выдано 45 325 автомобилей на общую сумму 281,5 миллиарда тенге. Из них по линии АО "Фонд развития промышленности" с мая 2022 года казахстанцам выдано 12 626 льготных займов на общую сумму 100 миллиардов тенге.