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Алматинцы получат больше всего машин по программе льготного автокредитования Сегодня, 18:43
239
Сегодня, 18:43
239

Алматинцы получат больше всего машин по программе льготного автокредитования

Больше всего автомобилей по программе льготного кредитования получат алматинцы. Итоги первого запуска платформы autonesie.kz подвели в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

6 февраля во время первого запуска платформы в пуле зарегистрировались 761 участников в возрасте от 19 до 62 лет.

"Наибольшее количество посетителей сайта наблюдалось в Алматы – 31%, Астане – 22,6% и Шымкенте – 9,3%. Объём револьверных средств на первый запуск платформы составил 7,6 миллиарда тенге. В автосалоны уже обратились и получили счета на оплату 463 участников. Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet", - сообщили в фонде развития промышленности.

Выданные счета на оплату автомобиля в разрезе регионов:

  • Астана – 175;
  • Алматы – 79;
  • Костанайская область – 44;
  • Жетысуская область – 43;
  • Шымкент – 41;
  • Карагандинская область – 20;
  • Восточно-Казахстанская область – 13;
  • Актюбинская область – 9;
  • Северо-Казахстанская область – 7;
  • Жамбылская область – 6;
  • Атырауская область – 5;
  • Павлодарская область – 5;
  • Акмолинская область – 4;
  • Абайская область- 4
  • Мангистауская область – 3;
  • Туркестанская область - 3;
  • Западно-Казахстанская область – 2;

Банками-участниками программы одобрены заявки на общую сумму 2 549 миллиона тенге.

Выдача льготных автокредитов осуществляется в Казахстане с 2015 года. В рамках реализации программ выдано 45 325 автомобилей на общую сумму 281,5 миллиарда тенге. Из них по линии АО "Фонд развития промышленности" с мая 2022 года казахстанцам выдано 12 626 льготных займов на общую сумму 100 миллиардов тенге.

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#льготное кредитование #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:43
239
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