Алматинцы подали больше всего заявок на покупку автомобиля по льготной программе

Фото: atpress.kz

Жители Алматы подали 7031 заявку на приобретение автомобиля по льготной программе. И это самый большой показатель по стране, передает BaigeNews.kz. На втором месте - Нур-Султан (5381 заявок), а в Шымкенте 4664 человек изъявили желание купить машину в кредит по низким процентам.

В разрезе регионов: Костанайская область - 2465 заявок; Карагандинская область - 2109; Восточно-Казахстанская - 1732; Павлодарская - 1442; Актюбинская - 1144; Жамбылская - 1112; Кызылординская – 815; Мангистауская - 720; Атырауская – 616; Западно-Казахстанская - 594; Акмолинская - 571; Северо-Казахстанская - 524; Алматинская - 470; Туркестанская область - 148 заявок.

"На сегодняшний день по программе принято 31 538 заявок на приобретение автомобиля, из них одобрено 12483 на сумму 95,517 миллиарда тенге. Всего выдано 10 015 автомобилей на сумму 77, 068 миллиарда тенге", - сообщили в "Фонде развития промышленности".

С начала программы банки-участники получили 100 миллиардов тенге, из них: АО "Евразийский Банк" - 35 миллиардов тенге; АО "Банк ЦентрКредит" - 27,5 миллиарда тенге; АО "Народный банк Казахстана" - 22,5 миллиарда тенге; АО "Forte Bank" - 15 миллиардов тенге.

Программа льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. После полного освоения выделенного лимита, предоставление автокредитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования, за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками. Запуск револьверного механизма по программе льготного автокредитования планируется в сентябре 2022 года, после чего банками-участниками будет продолжен сбор заявок по автокредитам.