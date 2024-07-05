Алматинцы переплатили за отопление: кому вернут деньги
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Алматинцам вернут деньги за отопление. Стоимость услуги пересчитали, и выяснилось: зимой горожане заплатили предприятию на 95 миллионов тенге больше. Но претендовать на возврат средств смогут далеко не все, говорят специалисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Не позднее 1 июня каждого года коммунальщики проводят перерасчёт за прошлый отопительный период. Эксперты объясняют: горячие в квартирах батареи или нет, напрямую зависит от температуры воздуха на улице. Подачу обогрева могут либо увеличить, либо убавить.
Как раз за тёплые и солнечные дни горожанам вернут деньги. Рассчитывать на них смогут только те, у кого нет общедомового счётчика учёта тепла. При его наличии оплата производится по факту потребления.
"Возврат начисления средств по результатам перерасчёта отразится в лицевом счёте потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде либо за календарный год. Таким образом, за отопительный период 2023-2024 годов будет произведён перерасчёт платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учёта, на общую сумму 95,405 миллиона тенге с учётом НДС", - сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Алматы Асель Буденеева.
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