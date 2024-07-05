Алматинцы переплатили за отопление: кому вернут деньги

Алматинцам вернут деньги за отопление. Стоимость услуги пересчитали, и выяснилось: зимой горожане заплатили предприятию на 95 миллионов тенге больше. Но претендовать на возврат средств смогут далеко не все, говорят специалисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Не позднее 1 июня каждого года коммунальщики проводят перерасчёт за прошлый отопительный период. Эксперты объясняют: горячие в квартирах батареи или нет, напрямую зависит от температуры воздуха на улице. Подачу обогрева могут либо увеличить, либо убавить.

Как раз за тёплые и солнечные дни горожанам вернут деньги. Рассчитывать на них смогут только те, у кого нет общедомового счётчика учёта тепла. При его наличии оплата производится по факту потребления.