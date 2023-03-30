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Яндекс Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18
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Фото: Яндекс

Алматинцы организовали незаконный игорный бизнес в TikTok

Ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приёмом денег и выдачи выигрыша через банковские переводы осуществляли жители Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

"Городским департаментом АФМ пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети. В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении четырёх месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 миллионов тенге", - говорится в сообщении. 

Подсудимые, двое жителей Алматы, признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы. 

Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении четырёх лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере. 

"Организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК "Об игорном бизнесе", - напомнили в  ведомстве.

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Сегодня, 09:18
283
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