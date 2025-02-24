Транспортная компания "АлматыЭлектротранс" опубликовала необычный ролик, на котором автобус взмывает в воздух, подпрыгивая на пружинном механизме, а затем у него появляются "крылья", передаёт BaigeNews.kz.

Жители города с юмором восприняли видео и признались, что мечтают о таком транспорте, особенно в часы пик. В комментариях пользователи предложили названия для необычного автобуса:

"Можно мой 65 так будет летать? Умоляю!";

"Летобус";

"Казахстанские авиалинии";

"Чудо алматинского общественного транспорта".

Видео вызвало позитивную реакцию в сети, и, похоже, алматинцы не отказались бы от подобного решения проблемы пробок.