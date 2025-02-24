Алматинцы мечтают об автобусе с крыльями
В Алматы представили "летающий" автобус.
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
128Фото: Кадр видео
Транспортная компания "АлматыЭлектротранс" опубликовала необычный ролик, на котором автобус взмывает в воздух, подпрыгивая на пружинном механизме, а затем у него появляются "крылья", передаёт BaigeNews.kz.
Жители города с юмором восприняли видео и признались, что мечтают о таком транспорте, особенно в часы пик. В комментариях пользователи предложили названия для необычного автобуса:
- "Можно мой 65 так будет летать? Умоляю!";
- "Летобус";
- "Казахстанские авиалинии";
- "Чудо алматинского общественного транспорта".
Видео вызвало позитивную реакцию в сети, и, похоже, алматинцы не отказались бы от подобного решения проблемы пробок.
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