  • 24 Февраля, 14:11
  • BAIGENEWS

Алматинцы мечтают об автобусе с крыльями

В Алматы представили "летающий" автобус.

Сегодня, 12:36
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: Кадр видео

Транспортная компания "АлматыЭлектротранс" опубликовала необычный ролик, на котором автобус взмывает в воздух, подпрыгивая на пружинном механизме, а затем у него появляются "крылья", передаёт BaigeNews.kz.

Жители города с юмором восприняли видео и признались, что мечтают о таком транспорте, особенно в часы пик. В комментариях пользователи предложили названия для необычного автобуса:

  • "Можно мой 65 так будет летать? Умоляю!";
  • "Летобус";
  • "Казахстанские авиалинии";
  • "Чудо алматинского общественного транспорта".

Видео вызвало позитивную реакцию в сети, и, похоже, алматинцы не отказались бы от подобного решения проблемы пробок.

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