Блогер Арман Юсупов опубликовал видео, в котором возмутился состоянием автодорог в Алматы. Он рассказал, что за последний месяц ему пришлось приобрести шесть новых колес из-за разбитых дорог, передаёт BaigeNews.kz.

"Еще одно колесо, только сегодня два новых купил. Ребят, давайте что-то с Ремизовкой делать, я прошу вас. Там дырки, реально. Это сумасшествие какое-то. Два колеса – это сто тысяч", — заявил он в ролике.

Под постом блогера появилось множество комментариев, в которых подписчики разделили его недовольство:

"Я езжу иногда за дочкой, Ремизовка – это кошмар… слов нет, все перелопатили, а толку? Еще якобы элитный район, с такими дорогами…";

"Скоро туда переезжаем, не знаю, что будем делать. Только в объезд, но это долго, и там постоянные пробки, потому что каждая дыра создает аварийную ситуацию…";

"На лице видно глубокое разочарование. Прекрасно понимаю эти чувства, особенно касаемо наших дорог";

"Мы тоже живем в этом районе. Дырки бесконечно латают, и хватает до следующего дождя. Как можно бесконечно латать? Это же столько расходов! Неужели нельзя заложить сумму на серьезный ремонт дороги?".

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу акимата Алматы, однако на момент публикации ответ получен не был.

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