Алматинцы лидируют по покупке золотых слитков — Нацбанк
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Национальный банк Казахстана подвёл итоги реализации мерных золотых слитков за первый квартал 2025 года. За это время банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам было реализовано 4 939 слитков общим весом 50 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.
Наибольший объём продаж пришёлся на Алматы — 3 844 штуки (78% от общего количества). Также высокий спрос отмечен в Шымкенте (200 слитков) и Жамбылской области (180 слитков).
Всего за январь–март 2025 года с учётом обратного выкупа населению было продано 11 084 слитка общим весом 176 килограммов. С начала запуска программы в стране реализовано 233 764 золотых слитков общим весом 8,1 тонны.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 граммов — на них приходится 26% всех продаж (59 936 штук). Следом идут слитки весом 5 г (22%), 100 г (21%), 20 г (18%) и 50 г (13%).
Покупка и продажа золотых слитков для граждан осуществляется через Halyk Bank, Евразийский банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в ряде обменных пунктов. При этом клиентам доступен и обратный выкуп с выплатой средств "день в день", что делает слитки ликвидным инвестиционным инструментом.
Каждый слиток упакован в защитную оболочку, предотвращающую повреждения и вскрытие, а сама упаковка является одновременно сертификатом качества. Национальный банк напоминает, что для сохранения ликвидности упаковку вскрывать не рекомендуется.
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