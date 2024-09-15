Алматинцы и карагандинцы обошли жителей других городов по тратам на развлечения

Средние траты алматинцев на развлечения в два раза обошли общий показатель по Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитический Telegram-канал DATA HUB.

Во втором квартале 2024 года среднедушевые расходы жителей города на услуги по организации досуга и культуры составили 8,6 тысячи тенге, в 2,4 раза превысив средний уровень по стране в целом.

Почти столько же получилось в Карагандинской области, а жителей Астаны алматинцы по показателю обошли на четверть: среднедушевой уровень в столице 7000 тенге. А меньше всего на досуг в среднем потратили в области Абай – всего по 916 тенге.

Ещё наблюдение: алматинцы впереди по тратам не только на развлечения, но и на здоровье. Так, в апреле-июне расходы на услуги в здравоохранении составляли 8,1 тысячи тенге на душу населения, что тоже в два раза больше среднего по РК. Следом за алматинцами тут идут жители ВКО и Астаны (по 5,5 тысячи тенге), ну а меньше остальных на медицину в среднем тратят в Шымкенте (1,7 тысячи тенге).

Еще пару деталей относительно расходов жителей разных регионов приведены на картинке.