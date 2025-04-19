В Алматы водителя арестовали на 10 суток после того, как он грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Инцидент произошёл на улице Саина, где автолюбитель при развороте выехал на встречную полосу.

"Данный манёвр не только нарушает правила дорожного движения, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников", — прокомментировал ситуацию начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Нарушителя быстро вычислили в рамках профилактического мероприятия "Безопасная дорога", направленного на повышение безопасности и порядок на улицах города. Водителя привлекли сразу по нескольким административным статьям: за выезд на встречную, создание аварийной ситуации, повторное нарушение ремня безопасности и мелкое хулиганство.

По решению суда, мужчина проведёт ближайшие 10 суток под административным арестом. Его автомобиль отправили на штрафстоянку.

Полиция в очередной раз напомнила горожанам о важности соблюдения правил дорожного движения.