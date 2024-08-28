Алматинцев просят отказаться от походов в горы

В горах Алматы ожидают дождь, возможен град. Спасатели просят жителей и гостей города отказаться от походов на природу, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" о сильном дожде 29-30 августа в горных и предгорных районах на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках, возможны разливы и подтопления. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой", - обратились к гражданам в ДЧС.

В Алматы 29 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы составят 15 метров в секунду.