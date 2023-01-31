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pixabay.com Сегодня, 20:09
84
Сегодня, 20:09
84
Фото: pixabay.com

Алматинцев просят быть аккуратнее в горах из-за опасности схода лавин

Жителей и гостей Алматы и Алматинской области предупреждают об угрозе схода лавин, передаёт BaigeNews.kz.

"В горах Алматинской области с 1 по 5 февраля сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На территории Алматинской области 48 лавиноопасных участков. Они находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

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#лавины #Алматинская область #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:09
84
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