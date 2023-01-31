Алматинцев просят быть аккуратнее в горах из-за опасности схода лавин

Фото: pixabay.com

Жителей и гостей Алматы и Алматинской области предупреждают об угрозе схода лавин, передаёт BaigeNews.kz.

"В горах Алматинской области с 1 по 5 февраля сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На территории Алматинской области 48 лавиноопасных участков. Они находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.