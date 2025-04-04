Алматинцев приглашают на ярмарку в эти выходные
Алматинцы могут выгодно закупиться на ярмарках выходного дня.
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Каждые выходные, с 09:00 до 18:00, в Алматы проходят ярмарки, где покупатели могут найти качественные продовольственные товары по выгодным ценам, на 15-20% ниже рыночных, передаёт BaigeNews.kz.
Продукция поступает от местных фермеров и производителей, и на выбор представлено более 1000 наименований продуктов.
Здесь можно приобрести свежее мясо (говядина, баранина, курица, конина), молочные продукты, яйца, сыр, масло и мед, а также разнообразные овощи и фрукты - картофель, морковь, капусту, яблоки и многое другое. В ассортименте также крупы, мука, сахар, подсолнечное масло и другие повседневные продукты.
Ярмарки проходят по следующим адресам:
- Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя);
- Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая);
- Бостандыкский район – мкр. Казахфильм (выше пр. Аль-Фараби);
- Медеуский район – бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.
К слову, каждую неделю на ярмарках участвуют около 300 фермеров и производителей, а объем реализуемых продуктов превышает 800 тонн.
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