Каждые выходные, с 09:00 до 18:00, в Алматы проходят ярмарки, где покупатели могут найти качественные продовольственные товары по выгодным ценам, на 15-20% ниже рыночных, передаёт BaigeNews.kz.

Продукция поступает от местных фермеров и производителей, и на выбор представлено более 1000 наименований продуктов.

Здесь можно приобрести свежее мясо (говядина, баранина, курица, конина), молочные продукты, яйца, сыр, масло и мед, а также разнообразные овощи и фрукты - картофель, морковь, капусту, яблоки и многое другое. В ассортименте также крупы, мука, сахар, подсолнечное масло и другие повседневные продукты.

Ярмарки проходят по следующим адресам:

Алмалинский район – ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя);

Ауэзовский район – ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая);

Бостандыкский район – мкр. Казахфильм (выше пр. Аль-Фараби);

Медеуский район – бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.

К слову, каждую неделю на ярмарках участвуют около 300 фермеров и производителей, а объем реализуемых продуктов превышает 800 тонн.