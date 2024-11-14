  • 14 Ноября, 11:31
  • BAIGENEWS

Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин

Сегодня, 10:24
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: pixabay.com

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13-15 ноября возможен сход снежных лавин. Это связано с выпадением обильных осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

"МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности из-за возможного провоцирования схода лавин!" - говорится в обращении к населению.

МЧС напоминает правила безопасности в горах:

  • изучите подробно свой маршрут;
  • избегайте лавино- и селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
  • услышав шум приближающейся лавины или селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.;
  • при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
  • всегда помните, от лавины и селевого потока можно спастись, только избежав его;
  • следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе лавины и селей отложите поход в горы.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.

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