Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
124Фото: pixabay.com
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13-15 ноября возможен сход снежных лавин. Это связано с выпадением обильных осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
"МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности из-за возможного провоцирования схода лавин!" - говорится в обращении к населению.
МЧС напоминает правила безопасности в горах:
- изучите подробно свой маршрут;
- избегайте лавино- и селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
- услышав шум приближающейся лавины или селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.;
- при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
- всегда помните, от лавины и селевого потока можно спастись, только избежав его;
- следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе лавины и селей отложите поход в горы.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.