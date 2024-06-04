Алматинцев предупредили об отключении горячей воды

Для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" вводятся локальные временные ограничения по услуге горячего водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:

Турксибский район:

- с 10-го по 14-е июня в контурах улиц Кассина – Жумабаева –Бехтерева – Буденного;

- с 10-го по 21-е июня в контурах улиц Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

- с 20-го июня по 10-е июля в контурах улиц Лавренева –Дунентаева –Соболева – Зимняя; Гёте – Новосибирская –Майлина –Заславского; Бекмаханова – Свободная – Бекмаханова – Суюнбая; Суюнбая – Хмельницкого – Поддубного –Дунентаева;

- с 20-го июня по 11-е июля в контурах улиц Собинова – Поддубного – Монтажная – Беринга;

- с 24-го по 28-е июня в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гёте– Читинская; Элеваторская – Щелково – Суюнбая – Щелково; Таласская – Кассина – Дулатова– Монтина

Жетысуский район:

- с 24-го по 28-е июня в контурах улиц Шекспира – Эйхе – Жайсан– Терешковой;

Медеуский район:

- с 24-го по 28-е июня в контурах улиц Шахтинская – Демченко – Атбасарская– Аяз би.